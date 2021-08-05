"Въехать в Грецию можно по шенгенской визе другой страны. Главное, наличие действующей визы. Не принципиально также открыта она или нет", — пояснил источник.

Для въезда в Грецию россиянам, в том числе и с прививкой, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до поездки. Кроме того, все туристы из России старше 12 лет должны будут пройти бесплатное экспресс-тестирование по прибытии в Грецию.

Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле. Без PLF туриста не посадят на самолет. Код приходит в 0:00 часов дня поездки.

Регулярные рейсы в Салоники, Афины и на Крит (Ираклион) выполняют "Аэрофлот", S7 и Aegean Airlines. Также право на выполнение полетов есть у Ellinair. Остальные перевозчики выполняют рейсы в статусе грузопассажирских.