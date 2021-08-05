"По поручению врио главы Дагестана Сергея Меликова, пульмонологический детский санаторий в Гунибском районе, который ежегодно лечит более 1,2 тысяч детей, будет расширен за счет нового корпуса. Кроме того, здесь будет благоустроена парковая территория. Начало работ предусмотрено не позднее 2023 года. Как считает руководство санатория, это позволит принимать на лечение детей со всей России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что профиль санатория — пульмонологический, основные показания для лечения — заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, в частности, бронхиальная астма, обструктивный бронхит, респираторный аллергоз.

"Санаторий функционирует с 1980 года и предназначен для оздоровления детей от 3 до 15 лет. 22 июля врио главы республики лично ознакомился с состоянием этого центра в ходе визита в Гунибский район", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, правительство республики уже начало подготовку необходимой проектной документации по строительству нового корпуса. Вопрос строительства нового объекта будет курировать зампредседателя правительства республики Мурад Казиев.