"Планируется, что Центр туристско-рекреационной зоны гжельского кластера будет располагаться перед предприятием. Согласно проекту кластера, на территории возле предприятия разместятся амфитеатр, арт-объекты, сувенирная лавка, кафе на 100 мест, фонтанный комплекс", — говорится в сообщении.

Кластер "Город Гжель" включает Фабричный комплекс, усадьбы "Быково" и "Раменское", Боровской курган, Гжельский фарфоровый завод, а также базы отдыха, мини-гостиницы, гостевые дома, рестораны, церкви, музеи, фермы.

В комитете отмечают, что итоговый вариант концепции будет обсуждаться с жителями и творческими объединениями гжельских мастеров.

Реализовать проект планируют на принципе государственно-частного партнерства.

Исследования территории проходили с марта 2021 года. В рамках исследований специалисты проводили встречи с мастерами гжельского производства, проходили по маршрутам, проводили опросы среди населения.