"Спрос на отдых в Сочи по-прежнему остается высоким, люди с пониманием отнеслись к новым требованиям, призванным сохранить жизнь и здоровье граждан. В августе мы планируем принять до 900 тыс. гостей", — написал градоначальник в своем телеграм-аккаунте в четверг.

По его словам, сегодня в Сочи отдыхают около 170 тыс. туристов, средняя загрузка санаториев составляет 75-77%.

Мэр города сообщили, что в настоящее время в Сочи работают 2 тыс. 875 средств размещения, где одномоментно могут разместиться около 200 тыс. человек.

Копайгородский добавил, что все санатории и гостиницы готовы к работе в новых условиях, везде усилена работа персонала, также в городе сформирован достаточный запас вакцины против коронавируса.

"11 санаториев подали в региональный Минздрав заявки на открытие пунктов вакцинации, один из них уже планомерно работает", — сказал градоначальник.

По его данным, с начала года в Сочи отдохнули 4 млн 130 тыс. туристов, что на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года.