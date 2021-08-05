"Мы уже приступили к проектированию, разработке мастер-плана экокурорта Лагонаки. Сегодня (в четверг — ИФ) мы провели совещание с участием органов власти, Кавказского заповедника Минприроды России и общественных природоохранных организаций по согласованию предварительного проекта мастер-плана. Для нас принципиально важно открытое обсуждение будущего проекта для снятия всех возможных вопросов на этапе проектирования. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей, планируем привлечь собственные средства и взять кредит в ДОМ.РФ", — сказал Круковский.

Ранее озвучивалась сумма в 24 млрд рублей. По словам Круковского, стоимость проекта возросла за счет выбора мировых отельных брендов, в том числе пятизвездочных гостиниц, а также использования строгих экологических стандартов при их строительстве.

Срок окупаемости — 15 лет.

Строительство объектов начнется в 2022 году и будет разделено на три этапа. На первом этапе до конца 2024 года будет построено 20 км трасс и отели на 650 номеров. Всего за весь период строительства (до 2028 года) планируется построить 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс. гостиничных номеров международных отельных брендов, круглодичные сервисы для семейного отдыха: горные бани, спа-комплексы, рестораны. Это позволит принимать более 500 тыс. гостей ежегодно.

"А если в Майкопе появится аэропорт, то количество отдыхающих может вырасти до 1 млн человек", — подчеркнул Круковский.

В четверг в Адыгее состоялось совещание, посвященное созданию экокурорта. В ходе совещания с участием представителей инвестора, руководства Адыгеи, Минприроды РФ, Кавказского заповедника и общественных организаций обсуждались вопросы охраны природы в период строительства объекта и перспективы развития туризма в республике.

Гендиректор НАО "Красная поляна" в ходе совещания напомнил, что в апреле 2021 года между компанией и АО "Корпорация Туризм.РФ" было подписано соглашение о создании в Адыгее экокурорта, которое стало первым крупным инфраструктурным проектом нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

"Курорт будет расположен вне границ объекта всемирного природного наследия. Наш приоритет — это минимальное воздействие на окружающую среду. Сети и линейные объекты будут проложены по сложившимся дорогам и тропам, уже подвергшимся эрозии, а горнолыжные трассы прокладываются непосредственно по снежному покрову зимой без повреждения почвы", — сказал Круковский.

Он подчеркнул, что строительство будет вестись с соблюдением принципов устойчивого развития: проектирование и строительство по международным "зеленым" стандартам BRE (BREEAM) и USGBC (LEED), энергоэффективные здания, получение энергии из возобновляемых источников, сбережение воды на всех этапах строительства и эксплуатации курорта, запрет на транспорт с двигателями внутреннего сгорания внутри курорта, экологическая сертификация отелей и ответственное обращение с отходами. Планируется создание единой сети экотроп и визит-центра Кавказского заповедника.

Как сказал на совещании премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов, реализация проекта позволит создать 2 тыс. рабочих мест, сделать туристскую отрасль высокодоходной. Её вклад в ВРП республики с учетом мультипликативного эффекта может вырасти до 7%.

В мае 2021 года на координационном совете по экономической политике Адыгеи проект создания экокурорта получил статус масштабного, что предполагает ряд преференций инвестору.

Соглашение о реализации проекта строительства горного экокурорта "Лагонаки" было подписано в июне 2021 года на ПМЭФ.

"Курорт Красная поляна" (прежнее название — "Горки Город") в Сочи был открыт в преддверии Олимпийских игр в 2014 году и в настоящее время включает четыре отеля категории 5* и пять отелей категории 4*, а также комплекс апартаментов и таунхаусов. Общий номерной фонд превышает 2,8 тыс.

В 2015 году Сбербанк продал этот курорт компании "Курорт плюс", которую связывают с экс-министром сельского хозяйства Александром Ткачевым. Сумма сделки составила 35 млрд рублей.