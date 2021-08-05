"Следователем Московского следственного отдела на воздушном транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении на сайте.

Как отметили в следственном управлении, ряд СМИ опубликовал видео, вызвавшее широкий общественный резонанс, на котором пассажирка рейса Бодрум — Москва в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушает общественный порядок на борту авиалайнера, курит во время полета.

По данным следствия, сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево" предложили правонарушительнице проследовать в дежурную часть, воспользовавшись креслом для людей с ограниченными возможностями, так как она с трудом передвигалась из-за повреждения ноги. В ответ на законные требования стражей порядка, женщина стала громко кричать, размахивать руками, публично их оскорбляя.

Транспортные полицейские применили к ней наручники и после оформления административного правонарушения передали медикам.

Как уточняется в сообщении, согласно ст. 319 УК РФ, публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года.