"Основной летний турпоток из РФ в Грецию традиционно приходится на острова (Крит, Родос, Корфу), где пожаров нет. А на Пелопоннесе очаги пожаров расположены в горах достаточно далеко от береговой линии, вдоль которой расположены курортные отели. Безопасность греческого направления для россиян подтверждают и в принимающих компаниях российских туроператоров в Греции", — рассказала она.

Ломидзе отметила, что на Крите и Корфу возгораний не наблюдалось, на Родосе очаг возгорания был локализован и взят под контроль.

"В настоящее время самое серьезное возгорание наблюдается на полуострове Пелопоннес, но огонь не распространился на зону, где расположены отели, поэтому жизни и здоровью гостей, находящихся на отдыхе в данном регионе, ничего не угрожает. Кроме этого, пожары возникли на острове Эвия, однако российских туристов там сейчас практически нет", — пояснила она.

С начала прошлой недели в Греции стоит 40-градусная жара. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что Греция столкнулась с сильнейшей жарой с 1987 года. Пожары зафиксированы на полуострове Пелопоннес, на острове Эвбея, а во вторник пламя разгорелось в районе Афин, это привело к перекрытию автомагистрали, связывающей столицу с севером и югом страны.

Посольство России в Греции в среду предупредило российских граждан о необходимости быть бдительными и соблюдать рекомендации местных властей в связи с продолжающимися лесными пожарами.