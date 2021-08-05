"Кривая бронирования авиабилетов за последние семь дней снижается и свидетельствует о более слабых внутренних тенденциях в США по сравнению с 2019 годом", — заявил Трент.

Ежедневный поток авиапассажиров в США остается высоким, включая рекордное их количество за пандемийный период — 2,2 млн, которое было зафиксировано 1 августа, говорит Трент. Но, по его словам, опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19, лесных пожаров и засух на западе, а также сезонный спад личных поездок, вполне вероятно, приведут к краткосрочному снижению объемов авиаперелетов.