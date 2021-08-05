"В лагере "Колосок" в рамках третьей смены отдыхали 108 детей. Из-за неблагоприятных прогнозов развития паводковой обстановки школьников решено вывезти. В настоящее время принимаются меры по сохранности имущества лагеря", — сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что в четверг также прервал работу детский оздоровительно-образовательный лагерь "Мелиоратор", где очередная смена должна была начаться 8 августа. Детей там не было, эвакуировали работников лагеря.

Кроме того, эвакуация проведена в лагере "Огонек", где на утро четверга отдыхали 106 детей.