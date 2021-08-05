"С 18 августа авиакомпания "Аврора" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында (Амурская область). С 19 августа — Хабаровск — Благовещенск — Зея (Амурская область)", — отмечается в сообщении.

Так, в Тынду рейсы запланированы дважды в неделю — по средам и субботам. В Зею — по четвергам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на самолете Q400.

Время в пути до обоих пунктов назначения, включая посадку в Благовещенске, составит менее трех часов, говорится в сообщении.

Стоимость авиабилета из Хабаровска до Тынды и Зеи — 4 тыс. 800 рублей в одну сторону.

Отмечается, что новые рейсы из Хабаровска в города Амурской области запускаются в соответствие с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента России Владимира Путина. Задача единой авиакомпании — повысить транспортную доступность всех субъектов ДФО и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.