Согласно приказам ведомства, три туркомпании подали заявления о прекращении туроператорской деятельности. Еще две – ООО "МВТ" и ООО "Афалина" (продавали Крым, Абхазию и Краснодарский край) прекратили работу "по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации турпродукта".

Крупных компаний среди исключенных нет. 16 июля из реестра исключена туркомпания "Ню Мо Ван", учредителями которой были граждане Китая. В причинах ухода указана "ликвидация туроператора".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компания была зарегистрирована в Петербурге и занималась оказанием туристических услуг и организацией экскурсий.

Всего в едином федеральном реестре по состоянию на 4 августа состоит 4280 туроператоров по выездному, въездному и внутреннему туризму.