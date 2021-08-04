Новый штамм COVID-19 "дельта" распространился примерно на половину из 32 провинций Китая всего за две недели, и в этих условиях власти КНР закрывают туристические достопримечательности, отменяют культурные мероприятия и авиарейсы. Не менее 46 городов страны рекомендовали своим жителям отказаться от путешествий без крайней необходимости.

Китайские авиаперевозчики сократили число посадочных мест в самолетах на этой неделе на 9,8% по сравнению с предыдущей неделей, свидетельствуют данные компании OAG, занимающейся аналитикой в туристическом секторе. В настоящее время провозная ёмкость составляет 95,7% от уровня того же периода 2019 года, и она впервые за пять недель ниже докризисного уровня.

Эксперты отмечают, что вспышка COVID-19 в Китае, вероятно, ограничит расходы населения на товары первой необходимости и экономический рост в КНР во втором полугодии текущего года, они уже начали пересматривать прогнозы для экономики страны, пишет агентство Bloomberg.

Так, аналитики Nomura понизили прогноз роста ВВП Китая на третий квартал 2021 года до 5,1% с 6,4%, на четвертый квартал — до 4,4% с 5,3%. Прогноз подъема экономики КНР на весь текущий год ухудшен до 8,2% с 8,9%.

"Драконовские меры, введенные властями Китая, привели к, возможно, самым жестким ограничениям в туристическом секторе и локдаунам с весны 2020 года, — отмечает главный экономист по КНР Nomura Лу Тин. — Недавние ливневые дожди и наводнения, оказавшиеся более сильными, чем ожидалось, также являются причиной для корректировки нашего прогноза для ВВП на третий квартал".

Аналитики Goldman Sachs предупредили, что последствия новой вспышки коронавируса могут сократить темпы экономического подъема в Китае в третьем квартале на 0,7 процентного пункта, однако пока не стали пересматривать свой прогноз, предусматривающий рост ВВП на 6,2%. Эксперты отмечают неопределенность относительно того, как долго будут действовать карантинные ограничения, и, кроме того, полагают, что власти КНР примут меры для поддержки экономики.