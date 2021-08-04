По данным издания, на Эвбее и в пригороде Афин Варымпопи пламя охватило более 8 тыс. гектаров земли.

Около 100 сотрудников пожарной службы принимают усилия по локализации возгораний на Эвбее.

В среду распоряжение эвакуироваться получили жители трех деревень на Эвбее. Людей призвали перебраться в город Истиея на северо-западном побережье острова. Всего за последние 24 часа удалось эвакуировать более 10 деревень

Власти в свою очередь указывают, что количество очагов возгораний на Эвбее продолжает расти. Заместитель мэра города Лимни Аргырис Лиаскос призвал активизировать воздушные противопожарные силы, поскольку огонь продолжает бесконтрольно распространяться.

В то же время в Варымпопи от огня серьезно пострадали более 70 домов. Однако власти отмечают, что ситуация с пожарами в пригороде улучшается благодаря усилиям пожарных.

Заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас заявлял, что со вторника по всей Греции зафиксировали более 40 новых очагов возгорания.

Вспыхнувший во вторник в районе столицы Греции Афин природный пожар привел к перекрытию автомагистрали, связывающей Афины с севером и югом страны.

Пожары зафиксированы также на полуострове Пелопоннес и на острове Родос.

Накануне Хардалиас заявил, что за июль в Греции произошли 1584 лесных пожара. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис ранее указал, что Греция столкнулась с сильнейшей с 1987 года жарой.