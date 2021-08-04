"С 3 августа турецкие курорты стали доступны жителям Архангельска, а в конце июля стартовали рейсы из Нижнекамска, Белгорода, Краснодара, Оренбурга, Саратова, Тюмени, Волгограда и Воронежа. Чартерные программы выполняют несколько авиакомпаний: Royal Flight, "Уральские авиалинии", Red Wings, а также NordWind и Pegas Fly. Кроме того, в ассортименте появились туры из Москвы с перелетом до Измира, рейсы выполняет авиакомпания Royal Flight", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что сейчас региональная программа включает порядка 30 городов вылета.

"Активнее всего турпакеты покупают жители Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга. Что касается выбора отелей, повышенным спросом у туристов всех регионов пользуются объекты из "Летней коллекции" Coral Travel. Причем не только дорогие – это касается популярных гостиниц всех категорий: и трехзвездочных, и четырехзвездочных, и бюджетных "пятерок". Всего в "Летней коллекции" порядка 120 отелей", — сообщает пресс-служба.

Среди наиболее популярных отелей коллекции – комплекс Kamelya Collection в Анталье, отели гостиничной сети Eftalia, комплекс Aquaworld Belek by MP Hotels 5* с самым большим пляжем в Белеке. Востребованы у туристов и гостиницы под брендами Paloma Hotels и Kilit Hospitality Group.

Как сообщили в пресс-службе компании, лидируют по объему продаж отели сети OTI Hotels & Resorts с лучшим на рынке соотношением "цена – качество".