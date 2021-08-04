"На северной окраине Афин, на о.Эвбея, в областях Мессиния и Лакония на полуострове Пелопоннес и в ряде других районов Греции продолжаются обширные пожары, к тушению которых привлечены авиация и подразделения Вооруженных сил. В некоторых случаях проводится эвакуация жителей населенных пунктов, приостанавливается движение по автодорогам, имеют место перебои в электро- и водоснабжении", — говорится в сообщении дипмиссии.

Также сообщается, что из-за повышенного содержания вредных веществ в атмосфере власти рекомендовали жителям столичной области Аттика, включая Афины, по возможности не выходить на улицу, держать окна и двери закрытыми, при покидании помещений использовать респираторы и защитные маски категории Ν95, ΚΝ95 или FFP2.

"Призываем находящихся в Греции российских граждан быть предельно бдительными, соблюдать рекомендации местных властей, воздерживаться от поездок в охваченные пожарами регионы", — подчеркивают дипломаты.