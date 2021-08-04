В музее будет представлена уникальная экспозиция, часть которой уже выставлялась в июле в московском Манеже в рамках международной выставки "Шедевры лоскутного шитья: искусство, которого вы не знали".

"Мастерицами из Рязанской области подготовлено целых четыре коллекции: "Современные матрешки" Елены Венедиктовой, "Цвет настроения: РАДУГА" Натальи Секач, "Уральские самоцветы" Марины Чирковой и коллективная работа "Времена года" самого старого клуба Рязани "Волшебный лоскуток", руководитель Любовь Дроздова", — отмечает пресс-служба.

Музей будет работать по адресу Первомайский проспект, д. 40 корп. 1.