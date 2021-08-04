Специальную экскурсию в среду организовали для юных железнодорожников, обучающихся на Свердловской детской железной дороге.

"По словам подростков, "Поезд Победы" производит неизгладимое впечатление. В числе наиболее запомнившихся эпизодов экскурсии они называют вагоны, посвященные блокаде Ленинграда и спасению жизней бойцов в военных госпиталях и лазаретах", — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге "Поезд Победы" пробудет до 5 августа, посетить экспозицию можно бесплатно, но пройдя предварительную регистрацию на официальном сайте проекта: поездпобеды.рф.

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Экспозиция, представленная в восьми вагонах поезда, представляет собой реконструкцию первых дней войны, сражения на фронте и спасения раненых в госпиталях. Кроме того, в рамках выставки рассказывается про работу концлагерей и блокады Ленинграда, завершается экскурсия в вагоне, экспозиция которого посвящена победе в войне.

Акцент экспозиции сделан на достижениях науки и техники в военные годы. Например, посетители "Поезда Победы" могут узнать про историю изобретения пеницилина.

Состав начал путешествие по России осенью 2020 года из Москвы. "Поезд сделан для того, чтобы постоянно курсировать по сетям Российских железных дорог, останавливаясь в больших и малых городах", – отметил начальник Свердловской железной дороги (СвЖД филиал ОАО "РЖД") Иван Колесников на церемонии запуска музея.