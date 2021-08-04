"Пока на курорты Египта полетят только регулярные рейсы с вылетами из Москвы. Спрос оценить сейчас очень сложно, потому что цены были объявлены в конце прошлой недели, но можно предположить, что он будет высоким: ведь наши туристы активно пользовались прямыми перелетами через Каир и дальше наземным транспортом добирались до курортов. То есть, это было и дороже, и неудобней. Тем не менее, спрос был достаточно высоким: по предварительным подсчетам, на базе регулярных рейсов через Каир на курорты Египта с начала года отправились 120-150 тыс. российских туристов", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, цены на туры на базе регулярной авиаперевозки оказались выше ожидаемых примерно на 15 тыс. рублей.

"Минимальная стоимость недельной поездки в Хургаду на человека составляет 40 тыс. рублей с размещением в 4* all inclusive. Это примерно на 15 тыс. рублей выше, чем если бы были чартеры. Появление регулярных рейсов на курорты может оживить спрос, но этого совершенно недостаточно, чтобы восстановить массовый туризм в Египет. Я напомню, что в 2015 году, когда Египет закрывали, и в предыдущие 5-6 лет, страна занимала второе место по популярности у российских туристов после Турции. И совокупный поток россиян составлял более 2 млн человек в год", — сказала эксперт.

При этом Ломидзе подчеркнула, что даже если чартеры будут разрешены с сентября, и спрос при этом будет высоким, число российских туристов в стране все равно не достигнет уровня 2015 года.

23 июля оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Допуски на рейсы получила авиакомпания "Россия", на ее бортах будет отправлять туристов туроператор "Библио-Глобус". Туроператор TUI Россия также открыл продажи туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на регулярных рейсах авиакомпании Egypt Air.