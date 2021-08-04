"Китай объявил об ограничении трансграничного передвижения и временного прекращения выдачи въездных и выездных документов для поездок, которые не имеют первостепенной важности", — говорится в твиттере CGTN.

Как сообщил в среду Госкомитет здравоохранения КНР, накануне в Китае выявили 96 новых случаев заражения COVID-19, из них, несмотря на профилактические меры властей, 71 — внутри страны. Летальных исходов не зарегистрировано.

Заразившиеся внутри страны выявлены в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Юньнань, Хэнань и Фуцзянь. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают с распространением штамма "Дельта".

Наибольшее число заболевших выявлено в восточной провинции Цзянсу, административный центр которой город Нанкин стал вторым после города Жуйли (провинция Юньнань) источником распространения инфекции внутри страны. Если в Жуйли вирус просочился в июле из соседней Мьянмы в результате активного приграничного обмена, то в Нанкине источником его распространения стали рабочие городского аэропорта, которые занимались уборкой авиалайнеров, прибывших из-за рубежа.

Власти Нанкина с населением более 9,3 млн поместили в режим изоляции сотни тысяч человек.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Китае с начала пандемии COVID-19 выявили более 93 тыс. заражений коронавирусом, более 4,6 тыс. инфицированных скончались, а почти 87,5 тыс. пациентов переболели и выздоровели.

Именно в Китае в конце 2019 года выявили первые известные медикам случаи заболевания COVID-19. Затем вирус распространился почти по всему миру. К настоящему моменту в мире зафиксировано свыше 200 млн заражений. Зарегистрировано более 4,2 млн случаев летального исхода вследствие заражения этой коронавирусной инфекцией. Более 180 млн переболевших пациентов выздоровели.