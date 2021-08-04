"Одна из особенностей выставки — интерактивный пол, который может имитировать прозрачную гладь Байкала или прибой. Проекции на потолке показывают, как может выглядеть небо над озером. За счет этого создается эффект присутствия", — говорится в сообщении.

Инсталляции посвящены флоре и фауне, тектонике и геологии озера. Часть из них оснащена тач-скрином — они могут работать, как классический экран с анимацией, видео и графикой, иллюстрирующий лекцию, так и как интерактивно-справочная система.

"Одна из инсталляций, рассказывающая о Кругобайкальской железной дороге, максимально точно повторяет кладку тоннелей КБЖД, при этом создается эффект движущегося паровоза", — отмечается в сообщении.

Разработаны три варианта посещения выставки — с участием экскурсовода, который управляет интерактивными системами и параллельно проводит лекцию, в режиме автоматической экскурсии, где текст озвучивает профессиональный диктор, а инсталляции изменяются по времени, и самостоятельно.

По информации пресс-службы, выставка на вокзале Слюдянки будет работать на постоянной основе.

"Она поможет скрасить пассажирам время ожидания поезда, и будет интересна для посещения школьникам, жителям и гостям города", — подчеркивается в сообщении.

Город Слюдянка расположен на берегу Байкала, на юге озера. Население — более 18 тыс. человек. В Слюдянке начинается несколько популярных туристических маршрутов, в том числе на пик Черского хребта Хамар-Дабан и по исторической Кругобайкальской железной дороге.