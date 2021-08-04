Второе место занял аэропорт Стамбула (IST) – 2,8 млн пассажиров, это на 53% меньше, чем в июне 2019 года. Другой стамбульский аэропорт (SAW) попал на четвертую строчку с 2,2 млн пассажиров (минус 28%). Замыкает первую пятерку самых загруженных аэропортов "Пулково" (Санкт-Петербург) – 1,8 млн пассажиров.

В первую десятку самых загруженных аэропортов Европы в июне также вошли Франкфурт (1,8 млн пассажиров, минус 73% к июню 2019 года), Анталья (1,73 млн), Мадрид (1,7 млн) и московский "Внуково" – 1,69 миллиона пассажиров, 9-е место. Замыкает десятку международный аэропорт Париж-Шарль де Голль – 1,68 млн пассажиров, это на 76% меньше, чем в июне 2019 года.

Четырнадцатое место занял аэропорт Сочи, обслуживший в июне 1,3 млн пассажиров, он на строчку выше парижского Орли (1,2 млн пассажиров). Как отмечает Air Service One, российский аэропорт был единственным среди первых 15 самых загруженных хабов, который показал рост пассажиропотока по сравнению с допандемийным июнем 2019 года (плюс 53%).

Лондонский "Хитроу", который многие годы был самым загруженным в Европе, занял лишь семнадцатое место. Как отмечает портал, пассажиропоток в "Хитроу" еще очень далек от того, каким был до пандемии, несмотря на постепенное снятие ограничений, введенных из-за COVID-19.

Замыкают двадцатку самых загруженных аэропортов Европы киевский "Борисполь" (938,6 тыс. пассажиров), воздушные гавани Лиссабона (857,5 тыс.) и Мюнхена (853,4 тыс.).