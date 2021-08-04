"Спрос по большинству внутренних направлений превысил показатели 2020 года. Это очевидно, потому что в 2020 сезон начался с июля. По нашей оценке, спрос может приблизиться к 2019 году: если в 2020 году у нас было минус 30% по отношению к 2019 году, то в 2021 будет минус 10-15%. Мы могли бы достичь показателей 2019 года, если бы не решение губернатора Краснодарского края по ограничениям в регионе, и если бы периодически не вводились ограничения в разных регионах, которые влияли на планы туристов. Хотя в количественном отношении большее влияние оказал Краснодарский край", — сказала она на онлайн пресс-конференции.

Что касается выездного туризма, то, по словам Ломидзе, в этом сегменте наблюдается прирост по сравнению с 2020 годом.

"Что касается выездных направлений, то за это лето, несмотря на очередную волну коронавируса, были открыты многие направления. И хотя по большинству стран были ограничения по перевозке, перевозка чартерами не разрешена почти нигде, кроме Турции и Албании. В результате в совокупности по выездному туризму мы оцениваем прирост турпотока в 10-15% по отношению к кризисному 2020 году. Это предварительные итоги. Рост мог бы стать больше, если бы объем перевозки был больше и на других условиях", — пояснила эксперт.

Она напомнила, что популярные у туристов Греция, Хорватия, Кипр, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Куба остаются на регулярной перевозке, как и такое экскурсионное направление как Венгрия.

"Но открытие каждой страны – это радостная новость для туриста, потому что есть возможность куда-то поехать, пусть и не по таким ценам, по которым хотелось", — заключила Ломидзе.