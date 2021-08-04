"Рынок каждый день приспосабливается к постоянно меняющимся условиям, проявляет высокую степень адаптивности, но мы не можем не отметить, что даже по итогам неплохого 2021 года, даже с учетом открытия новых направлений и относительного увеличения спроса, доходность туристической индустрии существенно ниже, чем в 2019 году", — сказала она.

По ее словам, восстановлению не помогает даже то, что отдых в России и за рубежом подорожал из-за ограниченного объема предложения.

Ранее она сообщила, что рост цен на путешествия в среднем составил 25%.

"Отсутствие подавляющего большинства туристических направлений, не восстановившийся в полном объеме спрос и полное отсутствие въездного туризма не позволяют говорить о полном финансовом восстановлении отрасли. Индустрия по-прежнему выживает, но получается это у нее пока неплохо", — подчеркнула эксперт.

По данным Ростуризма, Россия в этом году продемонстрирует один из лучших темпов восстановления туристической отрасли в мире. Лучшие показатели демонстрирует внутренний туризм – число поездок россиян по своей стране в первом полугодии оказалось лишь на 5% меньше, чем за тот же период 2019 года. В выездном туризме ситуация хуже, но она также улучшается.