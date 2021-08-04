"Семьям погибших выплата будет произведена в размере 1 млн рублей, людям, которые получили тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, будет выплачено по 500 тыс. рублей, 200 тыс. получат остальные пострадавшие, даже те, кто получил легкие травмы", — сказал он.

Ранее сообщалось, что 2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. В результате трое россиян погибли, пятеро получили тяжелые травмы.

По данным Минздрава РФ, к вечеру 3 августа из стационаров выписали 15 пострадавших, еще пятеро остаются в больницах.