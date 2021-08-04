"Все решения принимаются исключительно исходя из эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. Поэтому мы не даем никаких обещаний по поводу того, когда требования к заселению будут отменены. Благодаря принятым мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции нам пока удается сохранять стабильную эпидемиологическую обстановку", — заявил Кондратьев журналистам.

Глава региона подчеркнул, что летний курортный сезон в 2021 году проходит в условиях сложной эпидемической обстановки.

С 1 июля введены новые правила по заселению в гостиницы и отели. В частности, заселяться могут только привитые, с сертификатом, справкой о наличии антител или отрицательным тестом ПЦР. С 1 августа в отелях, санаториях, базах отдыха и пансионатах региона для заселения нужен сертификат о прививке либо справка о перенесенной болезни. В случае противопоказаний к прививке потребуется справка о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до заселения. Турист может заселиться в отель с отрицательным ПЦР-тестом, но тогда при заезде он подписывает обязательство сделать прививку в течение трех дней. В противном случае ему грозит штраф до 30 тыс. рублей.

"Мне странно слышать возмущения и переживания о том, что из-за новых правил гостиницы могут не дождаться своих туристов. Уж лучше пусть будет недобор в гостиницах, чем перебор в наших ковидных госпиталях и моргах. Понимаю, мои слова резко звучат. Но это правда, о которой многие почему-то предпочитают не думать", — отметил Кондратьев.

Общий анализ ситуации на туристском рынке, добавил он, показывает, что количество отмен бронирований не превышает 20%.

С начала года курорты Краснодарского края посетили 9,5 млн туристов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 7% больше, чем за такой же период 2019 года, когда край принял рекордные 17,3 млн туристов. Средства размещения Черноморского и Азовского побережья сегодня загружены более чем на 80%, в степной и предгорной зонах — на 44%.

На Кубани сегодня принимают гостей порядка 10 тыс. гостиниц и других средств размещения общей емкостью более 570 тыс. мест. Для посещения открыты более 680 объектов показа и порядка 300 экскурсионных маршрутов.

По информации регионального оперативного штаба, заболеваемость COVID-19 в Краснодарском крае за последнюю неделю июля выросла на 9%. В настоящее время регистрируется больше 260 случаев в сутки. И в структуре заболевших преобладают люди среднего возраста. Ежедневно фиксируется порядка 30 летальных исходов.

Как сообщалось, режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продлен в Краснодарском крае до октября.

В соответствие с постановлением губернатора на Кубани действует масочно-перчаточный режим, масочный режим в общественном транспорте.

Запрещена работа заведений общепита в ночное время с 0:00 до 7:00. Закрыты фудкорты и детские комнаты в торговых центрах.

Разрешенная заполняемость кинотеатров, музеев, выставок, спортивных соревнований — 50%.

Приостановлены работы кружков, секций, досуговых мероприятий для лиц пожилого возраста.

Обязательная вакцинация введена для госслужащих и сотрудников подведомственных учреждений, в т.ч. организаций здравоохранения, образования, социальной защиты.