"В этом году мы перевезем через "Шереметьево" минимум 1,5 млн клиентов, в следующем году ожидаем увеличить этот показатель примерно в 2,5 раза", — сказал Калмыков журналистам в среду.

Сейчас, по его словам, "Победа" базирует в "Шереметьево" 10 самолетов и летает по 15 направлениям. В следующем году самолетов будет 30, а число маршрутов вырастет до 35.

Число работающих в "Шереметьево" пилотов и бортпроводников "Победы" достигает сейчас порядка 300, до конца этого года их количество увеличится до 500, а к середине 2022 года — превысит 1 тыс., добавил Калмыков.

"Победа" начала полеты из "Шереметьево", где базируются и другие компании группы — "Аэрофлот" и "Россия", в мае этого года. Часть рейсов выполняется по код-шерингу с материнской компанией. До этого базовым аэропортом перевозчика в Москве было "Внуково". Часть самолетов "Победа" базирует в регионах.

Всего, как сообщалось ранее, "Победа" планирует перевезти в 2021 году 13,5 млн человек, что почти на 50% больше в сравнении с прошлым годом и примерно на треть превышает "допандемийный" 2019 год.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". В парке перевозчика 44 Boeing 737-800. В прошлом году "Победа" перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей авиакомпанией РФ.