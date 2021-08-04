В АТОР призывают мировое туристическое сообщество не ждать окончания пандемии, а начать восстановление взаимных поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты.

"Глобальный кризис в туризме затронул каждую компанию, имеющую отношение к путешествиям и гостеприимству, коснулся каждого из сотен миллионов человек, занятых в индустрии. Финансовые трудности испытывают предприятия отрасли во всех странах мира, даже несмотря на разработанные меры поддержки. Это значит, что каждый день будут продолжаться сокращения тысяч рабочих мест не только в туризме, но и в гостиничном бизнесе, на транспорте, в сфере культуры и многих других отраслях. Помимо этого, по-прежнему остро стоит угроза неисполнения обязательств перед миллионами туристов, которые не смогли воспользоваться своими турами из-за распространения COVID-19", – говорится в письме АТОР в UNWTO.

В ассоциации считают, что всем профессиональным объединениям в сфере туризма сейчас очень важно заняться разработкой правил безопасных путешествий.

АТОР в своем обращении к UNWTO попросила включить в перечень направлений деятельности Всемирной туристической организации вопрос унификации правил въезда для различных категорий туристов, внедрения и взаимного признания стандартов Safe Travel и обеспечения возможности для людей, имеющих прививку от COVID-19, утвержденную в их странах, свободно выезжать в зарубежные страны.

Обращения с аналогичными предложениями и просьбой поддержать российскую инициативу АТОР направила в отраслевые туристические объединения Испании, Италии, Великобритании, Китая, Японии, а также других стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.