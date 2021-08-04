Как сообщается в материалах ЛСР, сделка зарегистрирована 2 августа 2021 года, до этой даты ЛСР не владела акциями компании.

Как заявили "Интерфаксу" в ЛСР, сделка состоялась в рамках развития направления "доходная недвижимость", существующего в компании.

"Группа ЛСР" — многопрофильный строительный холдинг, и в том числе является владельцем и оператором нескольких бизнес-центров. Очевидно, что сейчас в виду пандемии запрос населения на качественную курортную инфраструктуру внутри страны многократно увеличился. Санаторная недвижимость обретает новые перспективы, и "Группа ЛСР" внимательно изучает возможности этого рынка", — сказал представитель пресс-службы группы.

Стоимость покупки и другие параметры сделки в компании не уточняют. "О более подробных планах развития актива говорить пока рано", — сказали в пресс-службе.

Согласно отчетности АО "Санаторий "Волна" за 2020 год, 94,12% акций предприятия принадлежали ООО "Бальнеологический курорт "Мацеста города Сочи", физлицам — 5,88%. В отчете отмечается, что санаторий в прошлом году продолжал находиться на консервации, хотя имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. Чистый убыток по РСБУ в 2020 году составил 37,4 млн рублей.

Вместе с тем, в отчетности ООО "Бальнеологический курорт "Мацеста города Сочи" за 2020 год сообщалось о намерениях продать в 2021 году принадлежащую ему долю санатория "Волна", сумма сделки оценивалась в 600 млн рублей.

В июне на ПМЭФ-2021 стало известно о планах ЛСР инвестировать 21 млрд рублей в реконструкцию гостиницы "Приморская" в центре Сочи. Соответствующее соглашение в рамках форума подписали губернатор края Вениамин Кондратьев и гендиректор группы Андрей Молчанов. Инвестиционный проект подразумевает реконструкцию существующего здания гостиницы, устройство оздоровительного комплекса, кафе, ресторанов. Объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ЛСР стала владельцем ООО "Приморская" в ноябре 2020 года, прежним владельцем являлся Алексей Суворов.

В июне ЛСР стала владельцем 92,3% голосующих акций пансионата "Кристалл", расположенного в Хостинском районе Сочи.