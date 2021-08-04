"Рейсы будут выполняться на воздушном судне A319 два раза в неделю: из Южно-Сахалинска — по понедельникам и пятницам, из Красноярска — по вторникам и субботам. Стоимость авиабилета в одну сторону — от 5,6 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, открытие этого рейса проходит "в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов".

Как сообщалось, 1 августа перевозки по маршруту Красноярск — Южно-Сахалинск — Красноярск стартовали у авиакомпании "Аэрофлот" на Boeing-737-800 по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям до конца августа, после чего будет принято решение по поводу их дальнейшего выполнения. Это авиационное направление запущено по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко с целью "улучшить доступность перелетов с Сахалина на материк в сезон отпусков".

Последний раз рейсы из Красноярска в Южно-Сахалинск и обратно выполнялись в 2008 году.

Как сообщалось, ожидается, что объединенная Дальневосточная авиакомпания будет перевозить порядка 2 млн человек в год, в том числе на местных маршрутах — не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных — не менее 1,7 млн человек.

В капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" вошли Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов Дальневосточного федерального округа в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передают 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".

Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика. К 2025 году планируется выполнять перевозки по 535 маршрутам, в том числе по 66 межрегиональным и 469 местным.

Парк единой АК "Аврора" будет состоять из 91 самолета и 40 вертолетов.

Для раскатки первых 20 маршрутов правительство выделило перевозчику 1,5 млрд рублей.