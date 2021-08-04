"Самолеты будут летать из Южно-Сахалинска в столицу каждое воскресенье до сентября. Туры рассчитаны на 7 дней/6 ночей. Планируется выполнить 10 (чартерных — ИФ) авиарейсов, последний завершится 5 сентября. Жители региона могут выбрать одну из трех турпрограмм, стоимость минимального пакета — 40,8 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, экскурсионные туры из Южно-Сахалинска в Москву разработаны компанией ТUI Россия "как продолжение успешно реализованной этим летом чартерной туристической программы из столицы на Сахалин при содействии регионального министерства туризма и правительства области".

"Когда чартерная программа на Сахалин только готовилась к запуску, жители региона высказывали пожелания, чтобы не только к ним могли доступно путешествовать жители центральной России, но и у них была возможность также доступно приехать в столицу и познакомиться с ее достопримечательностями. Поэтому в рамках реализации мы разработали для сахалинцев доступные туры в Москву", — цитирует пресс-служба TUI Россия.

Туроператор разработал три экскурсионные программы в разном ценовом сегменте, отмечает пресс-служба.