«Чартерные рейсы будут выполняться на Airbus-320 из московского аэропорта Домодедово. Продолжительность туров составит 5 или 9 дней, даты начала программ — 13, 17, 21, 25 и 29 сентября, а также 3 октября. Вылет из Москвы запланирован на 10:30, вылет из Казани — на 13:00», — рассказали в компании.

Как отметили в пресс-службе, цена пакетного экскурсионного тура с перелетом начинается от 13 990 рублей на человека.

К старту чартерной цепочки туроператор подготовил эксклюзивную программу «Привет, Казань» продолжительностью 5 дней/ 4 ночи, которая уже доступна для бронирования в трех форматах – лайт, стандарт и макси.

Программа в стартовом пакете (от 13,9 тыс. рублей на человека) включает перелет, проживание, трансферы по программе, автобусную обзорную экскурсию «Казань 1000-летняя», пешеходную экскурсия по Казанскому Кремлю с посещением основных достопримечательностей, посещение магазина-музея «Арыш Мае». А такие поездки, как экскурсия на остров-град «Свияжск» или автобусная экскурсия в Болгары (Северная Мекка) доступны уже в вариантах стандарт (от 15,4 тыс.) и макси (от 17,5 тыс. рублей).

«Осень – лучшее время для экскурсионных туров и одно из самых красивых времен года для знакомства с Казанью. Стоит комфортная погода, нет наплыва туристов, а яркие краски осени придают городу и окрестностям особое очарование», — пояснили в пресс-службе туроператора.

Помимо стандартных программ, туроператор предложит гастро-туры «В Казани вкусно». Путешествие продолжительностью 5 дней/4 ночи включает перелет, проживание в отеле, трансферы по программе, экскурсии с чаепитиями и дегустациями, а также с мастер-классом по изготовлению домашней лапши, эчпочмака и татлы. Его стоимость — от 17,5 тыс. рублей на человека.

Девятидневный маршрут «Гранд-тур по Татарстану» (от 25,1 тыс. рублей на человека) включает перелет, проживание, трансферы по программе, экскурсии по Казани и ее пригородам с посещением основных достопримечательностей, а также поездку и национальный обед в Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл.

Для каждой из программ туристы могут подобрать определенный отель, отвечающий требованиям по сервисам и бюджету.

Для туристов, предпочитающих самостоятельно знакомиться с достопримечательностями или направляющихся в Казань по делам, TUI Россия предлагает «городские туры» от 11 тыс. рублей на человека, включающие перелет, проживание в отелях, групповые трансферы аэропорт-отель-аэропорт. Для бронирования в рамках «городских туров» на сайте туроператора доступны более 30 отелей.