"Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург", — говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В нем уточняется, что в границах столицы магистраль пройдет в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги.

Общая протяженность трассы составит около 680 км, в границах Москвы ее длина будет равна 43 км, запланировано четыре остановки — "Ленинградский вокзал", "Рижская", "Петровско-Разумовская" и "Крюково".

Ожидается, что строительство магистрали до Санкт-Петербурга будет совмещено с реконструкцией платформ и модернизацией путей в рамках создания третьей линии Московских центральных диаметров.

Открытие объекта позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга до 2 часов 30 минут для скоростных поездов.