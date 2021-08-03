"Воздушным судам присвоены бортовые номера VP-BVF и VQ-BAX", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнеры идентичны и имеют вместимость по 140 кресел каждый. Самолеты будут выполнять как внутренние, так и международные рейсы.

Как уточнили "Интерфаксу" в авиакомпании, лайнеры не являются новыми, они находились в эксплуатации 10 лет.

Согласно данным сайта компании, теперь, с учетом этих двух бортов, "Уральские авиалинии" эксплуатируют на условиях операционного лизинга 51 авиалайнер Airbus.

Как ранее сообщал генеральный директор Сергей Скуратов, компания рассчитывает получить еще три A320neo этой зимой.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.