Рейсы будут выполняться раз в неделю, по пятницам. Из Калуги авиакомпания будет вылетать в 12:10 мск, из Антальи — в 07:10 мск. Летать авиакомпания будет по 22 октября.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Международный аэропорт "Калуга" на 100% принадлежит министерству экономического развития Калужской области. Из аэропорта выполняют полеты авиакомпании "Азимут", "РусЛайн" и S7 Airlines. По итогам 2020 года аэропорт обслужил более 130 тыс. пассажиров.