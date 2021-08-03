"Вольер планируется расширить, его площадь может увеличиться в несколько раз, сейчас она в районе 250 кв. м. Планируем, что в следующем году реконструкция вольера будет успешно закончена, и после этого будем говорить про (второго — ИФ) мишку. Мы рассчитываем все сделать побыстрее для того, чтобы летом 2022 года второй белый медведь радовал посетителей зоопарка. Мы прикладываем все необходимые усилия", — сказал собеседник агентства.

Количество бассейнов в вольере планируется увеличить до трех, также на территории могут оборудовать две берлоги и еще одно специальное помещение.

Чтобы начать работы, из вольера необходимо перевезти медведицу Айну, для нее возводится временный модуль, и, как только Айна в него переедет, начнется реконструкция. Вероятнее всего, к работам приступят уже в этом году.

"В текущих условиях и зоопарк, и глава Екатеринбурга Алексей Орлов решают вопросы финансирования. Сумма реконструкции вольера — чуть более 35 млн рублей. Половину берет на себя город, половину составят внебюджетные средства", — пояснил сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что вопрос о переезде в Екатеринбург еще одного медведя будет подниматься только после реконструкции вольера. Говорить о том, какой именно медведь приедет в Екатеринбург, пока преждевременно.

"Вопрос принимается не на уровне Московского зоопарка, а на уровне Ассоциации зоопарков и аквариумов России, проблема сохранения белого медведя — достаточно щепетильная", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, белый медведь Умка, который жил в зоопарке Екатеринбурга с 1998 года, скончался 20 апреля 2021 года. Предполагалось, что причиной смерти животного стал детский мячик, брошенный посетителями в вольер, — медведь проглотил его и не смог с ним справиться.

После смерти животного природоохранная прокуратура организовала проверку. Согласно экспертизе, медведь скончался в результате кровоизлияния в мозг, а "комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени". Мячик же, по словам представителей зоопарка, мог усугубить течение болезни медведя.

По итогам проверки надзорный орган внес представление директору Екатеринбургского зоопарка.

Сейчас Айна остается единственным представителем своего вида в Екатеринбургском зоопарке.