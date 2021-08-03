Как сообщили "Интерфаксу" в фонде, очередной аукцион, на котором начальная цена гостиницы была снижена на 20% относительно предыдущих торгов — до $24 млн, был назначен на 2 августа, но не состоялся из-за отсутствия покупателей.

"Пока трудно сказать, когда и на каких условиях может быть снова выставлена на аукцион гостиница Borjomi Likani", — сказала PR-менеджер фонда Нино Квариани.

Ранее сообщалось, что первые два аукциона, назначенные фондом на 6 декабря 2019 года, а затем на 4 сентября 2020 года, также не состоялись из-за отсутствия заявок. Начальная цена на первом аукционе была установлена на уровне $37,6 млн, на втором — $30,1 млн.

Гостиница Borjomi Likani, в которой 152 номера, была построена в 2015 году "Партнерским фондом" на паритетных началах с казахстанской компанией "КазМунайГаз сервис" за $48 млн. Весной 2018 года фонд выкупил 50%-ную долю казахстанского партнера, став единоличным владельцем гостиницы.

В собственности "Партнерского фонда" находится также земельный участок площадью 156,6 тыс. кв. м. Гостиница и земельный участок находятся рядом с бывшим дворцом Романовых, построенным в конце XIX века по указу российского императора. Дворец вместе с прилегающим к нему парком в 2016 году был передан в управление "Партнерскому фонду" сроком на 25 лет с целью их реставрации и создания музейного комплекса.

Поблизости от дворца "Партнерский фонд" владеет также земельным участком площадью 234,4 тыс. кв. м, на котором потенциальному победителю аукциона предлагалось осуществить инвестиционные проекты для дальнейшего развития гостиничного комплекса.

АО "Партнерский фонд", 100% которого принадлежит государству, был учрежден правительством Грузии в июне 2011 года для содействия в финансировании стратегически важных инвестиционных проектов. Фонд управляет ключевыми в стране корпорациями и привлекает частные инвестиции в приоритетные проекты, в основном в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры.