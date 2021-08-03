"Среди погибших и пострадавших в Турции есть жители Красного Яра. Две сестры, к великому сожалению, одна из них погибла, вторая находится в больнице. Связался с Ростуризмом и правительством Самарской области. Решается вопрос о транспортировке погибших и пострадавших домой", — добавляет глава района.

2 августа около 18:00 в районе курорта Манавгат в турецкой провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора "Интурист". В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя — автобус врезался в ограждения на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Днем во вторник Минздрав РФ сообщил, что по состоянию на 3 августа трое россиян были прооперированы, 10 человек готовились к выписке, 9 человек должны остаться на лечение в турецких госпиталях.

Вместе с тем, пресс-служба Ростуризма сообщала, что в больницах остаются четверо пострадавших в ДТП, остальные выписаны.

В настоящее время группа родственников пострадавших самарцев вылетела в Турцию.