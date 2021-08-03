"Купальный сезон на оборудованных пляжах в Подмосковье продлится до 1 сентября", — сообщил собеседник агенства.

В ведомстве уточняют, что всего в Подмосковье в купальном сезоне 2021 года открыто 118 официальных пляжей.

"Сейчас на подмосковных пляжах работают 59 спортивных центров. Среди них — 37 пунктов проката и водных развлечений для семейного досуга — водные лыжи, катера, катамараны, байдарки, ватрушки, и 22 профессиональных центра активного отдыха — в них обучают парусному спорту, серфингу, вейкбордингу, вейксерфингу, дайвингу и другим видам спорта", — приводят в пресс-службе слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Как сообщалось, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на 57 пляжей и зон отдыха у воды в 35 муниципалитетах был завезен белый кварцевый песок.