"Сертификаты о прививке, справки о недавно перенесенном заболевании COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест также являются теперь обязательным условием и для допуска посетителей в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды", — говорится в сообщении.