"Сертификаты о прививке, справки о недавно перенесенном заболевании COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест также являются теперь обязательным условием и для допуска посетителей в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды", — говорится в сообщении.
Сегодня в 15:45
В Ростовской области ужесточили доступ в кафе и рестораны
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 3 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник подписал постановление об ужесточении ограничений в связи с коронавирусом, сообщает пресс-служба губернатора.