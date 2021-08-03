В июне пассажиропоток составил 97,912 тыс. человек, что является месячным рекордом с начала пандемии коронавируса, почти в 4 раза превысило уровень июня прошлого года и в 2 раза — мая текущего года.

"В июле число пассажиров выросло до 158,349 человек, рекордного за месяц количества с марта прошлого года. В июле аэропорт обслужил 2 тыс. 662 авиарейса. За семь месяцев через него прошло 441,844 пассажиров, состоялось 12 тыс. 387 рейсов", — отмечается в пресс-релизе.

В минувшем месяце добавились прямые рейсы в Цюрих и Рим. Всего полеты выполнялись по 27 регулярным маршрутам. Самыми популярными направлениями чартерных рейсов были Турция, Болгария и Греция.

Согласно сообщению, несмотря на продолжающееся негативное влияние пандемии, аэропорт в первом полугодии заработал 100 млн евро чистой прибыли. Операционная прибыль составила 18,1 млн евро — на 2,1 млн евро меньше, чем годом ранее.

"Основной причиной снижения доходов стало более медленное, чем ожидалось, восстановление авиаперевозок", — цитирует пресс-служба председателя правления Tallinna Lennujaam Рийво Тувике.

"Летние месяцы и некоторое улучшение вирусной ситуации привели к увеличению количества полетов и количества пассажиров, что, в свою очередь, улучшило общее экономическое положение компании. Несмотря на лучшее, чем ожидалось, лето, мы видим, что вторая половина года будет сложной, и продолжаем прогнозировать выход из кризиса в 2024-2025 годах", — сказал Тувике.

По его словам, в январе-июне инвестиции в развитие составили 15,9 млн евро.

Таллинский аэропорт — крупнейший аэропорт Эстонии, принадлежит государству. В 2020 году он обслужил 863,585 тыс. пассажиров, на 74% меньше в годовом сравнении. Убытки составили 2 млн евро против 9,7 млн евро прибыли в 2019 году.