"Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сообщает прокуратура Краснодарского края во вторник.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, являясь владельцем рафта, оказывал группе туристов услуги по сплаву по реке Мзымта. При этом организатор не провел достаточную теоретическую, практическую подготовку и инструктаж, не проверил безопасность маршрута, не убедился в том, что ожидается благоприятная погода .

"7 мая текущего года мужчина вместе с туристами в условиях сильного течения совершал сплав по реке. После столкновения рафта с камнями произошло его опрокидывание, в результате гражданка иностранного государства упала в воду и утонула",- уточняет прокуратура.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Санкция за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

По информации источника "Интерфакса", во время сплава на рафте по реке Мзымта Сочи погибла туристка из Китая.