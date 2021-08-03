По версии следствия, индивидуальный предприниматель, являясь владельцем рафта, оказывал группе туристов услуги по сплаву по реке Мзымта. При этом организатор не провел достаточную теоретическую, практическую подготовку и инструктаж, не проверил безопасность маршрута, не убедился в том, что ожидается благоприятная погода .
"7 мая текущего года мужчина вместе с туристами в условиях сильного течения совершал сплав по реке. После столкновения рафта с камнями произошло его опрокидывание, в результате гражданка иностранного государства упала в воду и утонула",- уточняет прокуратура.
Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.
Санкция за указанное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
По информации источника "Интерфакса", во время сплава на рафте по реке Мзымта Сочи погибла туристка из Китая.