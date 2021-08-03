"На данный момент продолжаются восстановительные работы. Движение осуществляется только по одному пути. Пассажирские поезда пропускаются в приоритетном порядке, грузовые — по очереди, как появляется возможность", — отметил собеседник агентства.

При этом, по его словам, затора на участке нет.

На месте ликвидации последствий размыва работают противоразмывные поезда.

"Ситуацию осложняют погодные условия. Сегодня на этом участке прошел ливень", — добавил представитель ЗабЖД.

Как сообщалось, утром 3 августа движение поездов на участке Транссиба Бурея-Домикан в Амурской области было ограничено из-за резкого подъема уровня воды. Один путь был закрыт, поезда на этом участке временно пропускают по одному пути.