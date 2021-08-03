«По данным туроператора «НТК Интурист», в больницах остаются четверо пострадавших россиян в стабильно тяжелом состоянии. Двоих из них сейчас перевозят в госпиталь в Анталье для оказания более квалифицированной медицинской помощи, еще двое будут доставлены туда позже. Всех остальных пострадавших выписали после оказания необходимой медицинской помощи. Туроператор разместил их в отеле в Сиде», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, часть родственников пострадавших во вторник вылетела в Турцию для помощи родным.

2 августа около 18:00 в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора «Интурист». В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя – автобус врезался в ограждения на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.

Ранее во вторник Минздрав РФ сообщил, что по состоянию на 3 августа трое россиян прооперированы, 10 человек готовятся к выписке, 9 человек остаются на лечение в турецких госпиталях.