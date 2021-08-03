"На текущий момент в Карелии действующих лесных пожаров нет. 3 августа ликвидированы три крупных лесных пожара в Пряжинском и Суоярвском районах на площади 9 тыс. га", — говорится в сообщении.

По данным регионального Минприроды, всего с начала сезона возникло 297 лесных пожаров на площади 20,4 тыс. га.

Накануне в республике шли сильные дожди.

Природные пожары в Карелии фиксировали с начала июля. Как отметили в региональном Минприроды, одной из причин стала впервые установившаяся в регионе атмосферная засуха.

Режим ЧС в связи с пожарами вводился в Карелии с 21 по 30 июля.