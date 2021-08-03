«Руководство "Интуриста" и часть родственников вылетели в Анталью для решения оперативных вопросов, связанных с оказанием всесторонней помощи пострадавшим», — сказали в компании.

2 августа около 18:00 в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора «Интурист». В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя – автобус врезался в ограждения на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.

По данным Минздрава РФ, по состоянию на 3 августа трое россиян прооперированы, 10 человек готовятся к выписке, 9 человек остаются на лечение в турецких госпиталях.