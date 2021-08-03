«Мы подтверждаем страховое партнерство с НТК «Интурист», чьи клиенты попали в ДТП в Турции. В пакетные туры компании входит полис страхования медицинских и медико-транспортных расходов туристов на страховую сумму 30 тыс. евро. В настоящий момент нам известно о 22 пострадавших в ДТП в Турции пассажирах автобуса, перевозившего клиентов « Интуриста. Согласно имеющейся информации, из них трое погибли, один из скончавшихся – подросток», — сообщил он.

Как отметил Иванов, 19 пострадавших госпитализированы и проходят лечение в трех частных турецких клиниках Anadolu, Akdeniz и Eslem. Два туриста могут быть выписаны уже во вторник. Страховой случай ведет партнерская сервисная компания LDM Assistance, она готова организовать для выписанных россиян трансфер до аэропорта в Турции и обратный билет в Россию.

«Состояние четверых застрахованных, в том числе двоих несовершеннолетних, оценивается как тяжелое. Трое из них вчера были прооперированы, в настоящий момент они находятся в реанимации. Каждый пострадавший получает все необходимое лечение», — пояснил он.

Иванов добавил, что LDM Assistance также начала подготовку посмертной репатриации погибших в ДТП в Самару. Оплату расходов по этим случаям страховщик также подтвердил в полном объеме.

Как сообщили в «РЕСО-Страхование», страховкой покрываются все расходы, связанные с экстренной и неотложной помощью, лечением, проведением необходимых исследований и медицинских мероприятий, включая хирургическое вмешательство, а также трансфером и обратным перелетом в Россию после окончания лечения. Кроме того, в список услуг медико-транспортной помощи может войти сопровождение медперсонала и установление специального носилочного модуля, если это будет предписано врачами для возвращения на Родину.

2 августа около 18:00 в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. Туристы путешествовали по линии туроператора «Интурист». В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя – автобус врезался в ограждения на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся.