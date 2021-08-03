"1 августа у 6 несовершеннолетних отдыхающих лагеря и 5 сотрудников диагностировано заболевание коронавирусом", — говорится в сообщении.

Заболевшие и контактировавшие с ними вывезены из лагеря. Им назначено лечение. На территории и в помещениях детского учреждения проведена дезинфекция.

"Всего в лагере отдыхали 158 детей и работали 43 взрослых сотрудника", — отмечает пресс-служба.

В ходе проверки будут установлены причины вспышки заболевания, а также оценено выполнение противоэпидемических мероприятий и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии зарегистрированы случаи заноса COVID-19 в десять организаций летнего отдыха детей — семь пришкольных лагерей дневного пребывания и три загородных. В частности, в оздоровительном лагере "Чайка" в Дюртюлинском районе Башкирии положительные результаты тестов на коронавирус были выявлены у 45 детей и одного сотрудника.

Глава Башкирии поручил уволить директоров детских оздоровительных лагерей, допустивших вспышки коронавирусной инфекции.