"С начала этого года мы провели уже десять "звездных" экскурсий, которые посмотрели более 4,5 млн человек", — сказал Прохоров, его слова приводят во вторник в пресс-службе департамента.

Глава ведомства добавил, что четвертый сезон проекта прошел с 28 по 30 июля. В его рамках состоялось три онлайн-экскурсии, которые посмотрело более 1 млн человек. Самым популярным оказался тур по предприятию Объединенной авиастроительной корпорации, где разрабатывали и испытывали обновленный самолет "Суперджет 100".

Запись онлайн-экскурсий можно посмотреть в социальных сетях и на сайте проекта "Открой Моспром". Проект существует с марта 2019 года, он объединяет различные форматы — очные и онлайн-экскурсии, лекции, мастер-классы, игры.