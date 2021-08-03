"В настоящее время завершен демонтаж старой тесовой обшивки, кровли, печи, западной пристройки, укреплен фундамент, осуществлен монтаж южной пристройки ("людской"), дренажной системы, возводится крыша. В результате флигелю усадьбы будет возвращен первоначальный облик, значительно искаженный в ходе ремонтных работ в ХХ веке", — говорится в сообщении.

В Минкультуры Подмосковья отметили, что окончание работ запланировано на сентябрь. В ноябре 2021 года в честь 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского здесь откроется музей.

"Реставрация флигеля — единственной сохранившейся постройки в усадьбе — важный этап на пути к этому событию", — добавили в ведомстве.

Работы, которые были начаты в июле 2021 года, проводятся на средства, предусмотренные госпрограммой Московской области "Культура Подмосковья". Стоимость работ составляет 23,9 млн рублей.

Флигель был построен в 1886 году В.М. Ивановой, сестрой Ф.М. Достоевского.