Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта за аналогичный период прошлого года составил 4 тыс. 570 пассажиров. Таким образом, показатель вырос в 2,7 раза. По сравнению с 2019 годом, когда аэропорт обслужил 6 тыс. 599 человек, показатель текущего года вырос в 1,9 раза.

В июне текущего года пассажиропоток составил 3 тыс. 803 человека (рост в 3,7 раза по сравнению с июнем 2020 года и в 1,5 раза больше, чем в июне 2019 года).

Тамбовский аэропорт занимается только коммерческими перевозками пассажиров и обеспечивает выполнение рейсов авиакомпании "Руслайн". Пропускная способность аэровокзала — 50 пассажиров в час.

Управляет предприятием областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов".